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Penn State lands high-production, high-ceiling corner in Xxavier Thomas

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

On Thursday, Penn State received a commitment from Pittsburgh Central Catholic cornerback Xxavier Thomas. He is the program's seventh commitment in the 2025 recruiting cycle and the third prospect from Pensnylvania to commit to the Nittany Lions joining RB Tiqwai Hayes and OL Brady O'Hara.

Below, we take a look at what Penn State is getting in its latest commitment.

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A three-year starter at Pittsburgh Central Catholic

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