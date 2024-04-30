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PSU POD: 2024 NFL Draft Recap + Will Drew Allar be a first rounder in 2025?
Richie O'Leary
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Happy Valley Insider
Publisher
Richie and Dylan recap Penn State Football's efforts in the 2024 NFL Draft as they saw eight players selected this year (0:30).
The guys then take a look into the future as QB Drew Allar and DE Abdul Carter are already listed as potential first round picks in 2025 (24:37). They close up by predicting each theme game for the 2024 season (39:38).
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