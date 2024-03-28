Advertisement
News More News
ago other sports Edit

PSU POD: NCAA Tournament Recap + Future Lineup Predictions

Richie O'Leary • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

Richie and Joey break down Penn State Wrestling's performance in the 2024 NCAA Tournament (0:15).

-- 125-pounds (1:33)

-- 133-pounds (4:14)

-- 141-pounds (9:41)

-- 149-pounds (12:23)

-- 157-pounds (16:43)

-- 165-pounds (19:10)

-- 174-pounds (25:06)

-- 184-pounds (27:56)

-- 197-pounds (29:36)

-- 285-pounds (30:31)

The guys then pivot to talking about what next year's lineup will look like (34:01).

NOT A RIVALS SUBSCRIBER? JOIN TODAY AND GET 30 DAYS FREE!

Advertisement

--------------------------------------------------------------

Follow us on Twitter!

Like us on Facebook

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it inside The Lions Den Message Board

Talk about it inside the FREE Penn State Message Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement