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PSU POD: Previewing Penn State Wrestling versus Iowa on Friday night

The PSU 365 Podcast
PennState.Rivals.com

Happy Valley Insider Publisher Richard Schnyderite is joined by Penn State Wrestling analyst Joey Klender to talk about the Nittany Lions Big Ten dual tonight against #Iowa.

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They then wrap up with some quick talk about Monday's Bryce Jordan Center match against Rutgers Wrestling (23:11) and offer a small rant about the black singlets (24:25).

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