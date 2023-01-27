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THE B1G ONE -- No. 1 Penn State Wrestling versus No. 2 Iowa

Joey Klender • NittanyNation
Wrestling Analyst

Tonight is the big one, folks. No. 1 ranked Penn State will take on No. 2 Iowa in the Bryce Jordan Center this evening at 8:30. Both teams come in with undefeated conference and overall records, and there are plenty of developments ahead of tonight's dual.

There has been plenty of speculation regarding what could happen with Iowa's three-time NCAA Champion at 125, Spencer Lee, as many are calling for him to bump up to 133 and take on Roman Bravo-Young, a 2x NCAA Champion.

Not only did Penn State three-timer Bo Nickal state that he is hoping to see the matchup, but so did Jason Nolf, another 3x NCAA Champion from Penn State.

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As of now, it appears Lee will stay at his weight and will wrestle Penn State's Gary Steen this evening, who pulled off a big win against Michigan State's #24 Tristian Lujan in SV 3-1.

Several other exciting matchups are slated for this evening, including #4 Beau Bartlett vs. #2 Real Woods, who transferred to Iowa this offseason after leaving Stanford.

#13 Shayne Van Ness will also have a test against #7 Max Murin. #4 Max Dean will face a familiar foe in #7 Jacob Warner in a rematch of last year's NCAA Championships, where Dean was victorious.

Finally, we'll be looking for #2 Greg Kerkvliet to rebound from a loss to #1 Mason Parris last weekend against #3 Tony Cassioppi. Kerkvliet has yet to beat Cassioppi in their three previous meetings.

PROJECTED MATCHUPS....

125 - Gary Steen (5-9) -- #1 Spencer Lee (10-0)

133 - #1 Roman Bravo-Young (9-0) -- #17 Brody Teske (4-0)

141 - #4 Beau Bartlett (14-0) -- #2 Real Woods (9-0)

149 - #13 Shayne Van Ness (11-2) -- #7 Max Murin (13-3)

157 - #9 Levi Haines (12-1) OR Terrell Barraclough (6-3) -- #14 Cobe Siebrecht (8-2)

165 - #5 Alex Facundo (11-1) -- #13 Patrick Kennedy (12-2)

174 #1 Carter Starocci (10-0) -- #16 Nelson Brands (4-3)

184 - #1 Aaron Brooks (6-1) -- #12 Abe Assad (14-2)

197 - #4 Max Dean (12-2) -- #7 Jacob Warner (11-2)

285 - #2 Greg Kerkvliet (8-1) -- #3 Tony Cassioppi (16-0)

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