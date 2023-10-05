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The Big Ten Football Schedule for Penn State from 2024-2028

Richard Schnyderite • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

After announcing UCLA, USC, Oregon, and Washington will be joining the Big Ten Conference next season, the conference had to make some changes to the 2024 football schedule and on Thursday afternoon they released those changes.

Check out the full Big Ten Football schedule for Penn State Football from 2024 through 2028 below.

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2024 PENN STATE / BIG TEN FOOTBALL SCHEDULE 
HOME GAMES AWAY GAMES

Illinois

Minnesota

Maryland

Purdue

Ohio State

USC

UCLA

Wisconsin

Washington

.
2025 PENN STATE / BIG TEN FOOTBALL SCHEDULE 
HOME GAMES AWAY GAMES

Indiana

Iowa

Nebraska

Michigan State

Northwestern

Ohio State

Oregon

Rutgers

.

UCLA
2026 PENN STATE / BIG TEN FOOTBALL SCHEDULE 
HOME GAMES AWAY GAMES

Minnesota

Maryland

Purdue

Michigan

Rutgers

Northwestern

USC

Washington

Wisconsin

.
2027 PENN STATE / BIG TEN FOOTBALL SCHEDULE 
HOME GAMES AWAY GAMES

Maryland

Illinois

Michigan

Indiana

Michigan State

Oregon

Washington

Purdue

.

Wisconsin
2028 PENN STATE / BIG TEN FOOTBALL SCHEDULE 
HOME GAMES AWAY GAMES

Indiana

Michigan State

Iowa

Nebraska

Ohio State

Rutgers

Oregon

USC

UCLA

.

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