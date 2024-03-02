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Top 2026 in-state ATH to visit Penn State in March

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Editor
@RivalsDylanCC

One of Pennsylvania's top prospects in the 2026 recruiting cycle, Fort Cherry safety Matt Sieg will be making a return visit to Happy Valley next month, he tells Happy Valley Insider.

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