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InterMat rankings update as Penn State Wrestling preps for Nebraska

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Editor
@RivalsDylanCC

The No. 1 Penn State Nittany Lions wrestling team is preparing for a dual on Sunday against the No. 3 Nebraska Cornhuskers. The Nittany Lions enter the weekend undefeated at 10-0 including 7-0 in Big Ten duals while Nebraska will enter with a strong 11-1, 6-1 record of their own.

As we head into the weekend and prepare for the showdown between two of the country's top programs, here is how the Nittany Lions' wrestlers rank in the latest InterMat rankings.


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InterMat Rankings
Weight Wrestler NEW LAST Change Record

125

Braeden Davis

6

2

-4

15-1

133

Aaron Naga

11

6

-5

9-4

141

Beau Bartlett

1

1

-

16-0

149

Tyler Kasa

9

10

+1

12-2

157

Levi Haines

1

1

-

13-0

165

Mitchell Mesenbrink

6

7

+1

17-0

174

Carter Starocci

1

1

-

9-0

184

Bernie Traux

6

6

-

10-2

197

Aaron Brooks

1

1

-

12-0

285

Greg Kerkvliet

1

1

-

10-0

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