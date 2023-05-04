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{{ timeAgo('2023-05-04 07:15:00 -0500') }} football Edit

Breaking down the film of 2024 four-star RB commit Corey Smith

EJ Daniels • Happy Valley Insider
Recruiting Analyst

Penn State Football continues to stack top ranked running back prospects as four-star Wisconsin product Corey Smith becomes the latest to join the fold.

Now that Smith has committed to Penn State, what does he bring to the team?

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Smith has solid size as he's listed at 6’0 180-pounds and has a frame to add to weight to become a three-down back. Smith has a balanced approach to his game. He does his best work when executing gap scheme runs and has a patient-run style, showing solid ability to be patient and let his blocks develop.

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