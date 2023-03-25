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{{ timeAgo('2023-03-25 16:11:06 -0500') }} football Edit

Breaking down the tape of 2024 TE commit Luke Reynolds

EJ Daniels • NittanyNation
Recruiting Analyst

Penn State Football continues to add to their top ranked recruiting class today as, 2024 tight end Luke Reynolds went public with his decision to commit to the program.

Now that Reynolds has committed to the Nittany Lions, what skillset does he bring to the table that will help him contribute on the field?

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