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Penn State Basketball hosting Morehead State on Friday night

Richard Schnyderite • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

After starting out the 2023-24 season 3-0, Penn State Basketball is set to welcome another opponent to the Bryce Jordan Center tonight as the Morehead State Eagles come to town.

Before tonight's tip-off, here's a look at everything you need to know ahead of the game.

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TV/SPREAD/WHEN/WHERE....

STREAM: Peacock

WHO: Penn State Nittany Lions vs. Morehead State Eagles

WHEN: Friday at 7:00pm ET

WHERE: Bryce Jordan Center (15,261) -- State College, Pennsylvania

SPREAD: Penn State -12.5pts || Over/Under at 138.5pts

RANKINGS COMPARISON.....  

RANKINGS COMPARISON
TEAM 2023-24 KenPom 2023-24 ESPN BPI  2022-23 NET RANKING 2022-23 SAGARIN

Penn State

79

78

41

33

Morehead State

218

240

236

220

LAST TIME OUT....

Penn State: T

MOREHEAD STATE: T

RECORD/SERIES HISTORY....  

2022-23 MOREHEAD ST RECORD: X-X / Wins against Shawnee State and

SERIES HISTORY: This will be the second matchup between the two schools, with Penn State currently leading the series 1-0. The most recent game took place back in November 2006 where the Nittany Lions defeated the Eagles 63-46.

LOOKING BACK AT THE PROJECTED STARTERS AS RECRUITS...

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