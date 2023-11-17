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Penn State Basketball hosting Morehead State on Friday night
Richard Schnyderite
•
Happy Valley Insider
Publisher
After starting out the 2023-24 season 3-0, Penn State Basketball is set to welcome another opponent to the Bryce Jordan Center tonight as the Morehead State Eagles come to town.
Before tonight's tip-off, here's a look at everything you need to know ahead of the game.
TV/SPREAD/WHEN/WHERE....
STREAM: Peacock
WHO: Penn State Nittany Lions vs. Morehead State Eagles
WHEN: Friday at 7:00pm ET
WHERE: Bryce Jordan Center (15,261) -- State College, Pennsylvania
SPREAD: Penn State -12.5pts || Over/Under at 138.5pts
RANKINGS COMPARISON.....
LAST TIME OUT....
Penn State: T
MOREHEAD STATE: T
RECORD/SERIES HISTORY....
2022-23 MOREHEAD ST RECORD: X-X / Wins against Shawnee State and
SERIES HISTORY: This will be the second matchup between the two schools, with Penn State currently leading the series 1-0. The most recent game took place back in November 2006 where the Nittany Lions defeated the Eagles 63-46.
LOOKING BACK AT THE PROJECTED STARTERS AS RECRUITS...
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