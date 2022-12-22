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{{ timeAgo('2022-12-22 07:15:00 -0600') }} football Edit

Unofficial 2023 Penn State Football Scholarship Chart

The Nittany Nation Staff
PennState.Rivals.com

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The unofficial scholarship chart is a guide for Penn State Football fans as it displays the roster by year and position.

The numbers at each position are totaled in the header row. The numbers by year are totaled by offense, defense, special teams and the total roster. It counts the 2022-2026 Penn State senior classes.

* - denotes redshirt used

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2022 Penn State Projected Scholarship Roster
Pos Fresh Soph Junior Senior

QB

Pribula

Smolik

Allar



RB

Montgomery

Wallace

Allen

Singleton

Lee


WR

Driver

Ivey

Johnson

Saunders

Taylor

Clifford

Evans

Wallace

Dottin

Lambert-Smith

Meiga


TE

Barnwell

Cross

Rappleyea

Schlaffler

Dinkins

Johnson

Warren

Strange

OL

Ioane

Donkoh
Williams
Birchmeier

Shelton

Tengwall

Achumba
Christ
Dawkins
Fashanu

Nelson

Traore

Effner

Nourzad

Wallace
Wormley

DE

Lyons

Mupoyi

Robinson

Dennis-Sutton

Fisher

Robinson

Vanover

Isaac

Vilbert

DT

Blanding

Artis

Durant

van den Berg

Izzard
Mulbah

Beamon

Ellies

LB

Keys

Robinson

Rojas

Buddin

Carter

King

Wylie

Elsdon

Jacobs

Katshir

CB

Payne

Tracy

Washington

Miller

King

Dixon

Hardy

Wilson

S

Flowers

Mack

Nelson

Mills

Winston

Wheatley

Reed

Ellis

K/P/LS

Bacchetta

Sahaydak


Thompson

#

31

22

21

15

Tot

31/85

50/85

71/85

85/85
BOLDS -- denotes redshirt used

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