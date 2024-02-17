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COACHSPEAK: Greater Latrobe HC Ronald Prady talks LB Alex Tatsch

Richard Schnyderite • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

Penn State Football recently landed a new commitment as 2025 Greater Latrobe High School (PA) linebacker Alex Tatsch made the call to commit to the Nittany Lions recently.

To learn more about what PSU is getting in Tatsch, Happy Valley Insider caught up with his high school head coach Ronald Prady to talk about his game and what type of player he is both on and off the field.

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HOW IS TATSCH ON THE FIELD?: "On the field Alex is extremely physical and very instinctive. He's explosive and plays down hill in the run. He's also twitchy and very capable of making plays vs the pass game."

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