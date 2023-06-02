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FutureCast: Predicting Penn State to land one of their top WR targets

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

Happy Thursday!

Happy Valley Insider has submitted a new FutureCast for Penn State to land one of their top wide receiver targets in former Michigan State commit Nicholas Marsh out of Michigan.

Now let's get into why we've put in this FutureCast.

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