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{{ timeAgo('2022-10-19 07:15:00 -0500') }} football Edit

Gabriel Williams talks Penn State, latest recruiting updates

EJ Daniels • NittanyNation
Recruiting Analyst

One of the nation's best linebacker prospects in 2024, Gabriel Williams sat down with Nittany Nation and discussed his visit to Penn State back in January, his relationship with the staff and when he'll be back on campus.

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