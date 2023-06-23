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HV TV: 2023 Penn State Position Evaluation - Running Backs

Josh Taylor • Happy Valley Insider
Staff Writer
@JoshTaylorFB

Penn State Football is looking to build off of an 11-2 season which was capped off with a Rose Bowl victory.

This year the team has their sights set a little bit higher as they now aim for the Big Ten Championship behind a powerful running back duo of Nick Singleton and Kaytron Allen, who showed plenty of flashes in 2022 and could be the best duo in college football in 2023.

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On top of that, the Nittany Lions also added a veteran RB in Trey Potts who comes over with a ton of experience from the University of Minnesota. Penn State also is building the funnel for the future with two high-upside freshmen in London Montgomery and Cameron Wallace coming on board as well.

What are your expectations for this Running Back room in 2023?

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