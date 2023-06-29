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HV TV: Kalen King thinks Penn State has the best defense in the country

Zach Seyko
PennState.Rivals.com

Find out why Penn State Football cornerback Kalen King believes his team has the best defense in the country in 2023.

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