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HV TV: Penn State Football players preview Delaware game

Richard Schnyderite • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

Each week various Penn State Football players meet with the media via zoom to discuss the upcoming matchup and this week the Nittany Lions players talk about the home opener versus Delaware on Saturday afternoon.

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