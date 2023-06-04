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NitBits: Penn State has a great first official visit weekend and more

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

Penn State has already received two commitments here on Sunday afternoon coming out of their first official visit weekend of the year. It's been a great start to an important month for James Franklin and company.

While Deryc Plazz and Xavier Gilliam have both announced their commitments thus far, however, the Nittany Lions have set themselves up in a good spot for several targets from this weekend's official visit weekend.

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