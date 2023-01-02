News More News
{{ timeAgo('2023-01-02 21:32:19 -0600') }} football Edit

NN TV: Nick Singleton talks big performance in 2023 Rose Bowl

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Penn State Football running back Nick Singleton recaps his big game in the 2023 Rose Bowl.

Not a Subscriber? Join us With Our FREE 30-Day Premium Trial

--------------------------------------------------------------

Follow us on Twitter!

Like us on Facebook

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it inside The Lions Den Message Board

Talk about it inside the Penn State Football Free Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}