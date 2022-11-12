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NN TV: Penn State Football players react to 30-0 win over Maryland

Josh Taylor • NittanyNation
Staff Writer

Penn State Football quarterback Sean Clifford, offensive lineman Hunter Nourzad and edge rusher Chop Robinson all react to Penn State Football beating Maryland today by a final score of 30-0.

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