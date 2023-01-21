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NN TV: PSU Wrestling Cael Sanderson + Facuno + Haines recap Michigan match

Richard Schnyderite • NittanyNation
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@RivalsRichie

Penn State Wrestling head coach Cael Sanderson and wrestlers Alex Facundo and Levi Haines recap the program's big win over No. 4 Michigan on Friday night inside of the Bryce Jordan Center.

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