Penn State Football's winter workouts are in full swing and following each workout the assistant coaches make their picks for the competitor of the day in their position groups.
With that being said, here are your day six competitors of the day for winter workouts.
QUARTERBACK
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RUNNING BACK
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TIGHT END....
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LINEBACKER....
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CORNERBACK....
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SAFETY....
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SPECIAL TEAMS....
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PREVIOUS WINNERS....
QUARTERBACK: Beau Pribula (x4), Ethan Grunkemeyer (x1), Drew Allar (x1)
RUNNING BACK: Cameron Wallace (x1), Nick Singleton (x2), Quinton Martin (x2), Amiel Davis (x1)
WIDE RECEIVER: Liam Clifford (x1), Malick Meiga (x1), Anthony Ivey (x1), Julian Fleming (x1), Omari Evans (x2)
TIGHT END: Joey Schlaffer (x3), Tyler Warren (x2), Jerry Cross (x1)
OFFENSIVE LINE: Nick Dawkins (x3), Addison Penn (x1), Anthony Donkoh (x1), J'ven Williams (x1)
DEFENSIVE LINE: Zuriah Fisher (x3), Zane Durant (x2), Jameial Lyons (x1)
LINEBACKER: Tyler Elsdon (x2), Dominic DeLuca (x2), Tony Rojas (x2)
CORNERBACK: Cam Miller (x3), AJ Harris (x1), Elliot Washington (X1)
SAFETY: Jaylen Reed (x1), Zakee Wheatley (x2), KJ Winston (x1), Lamont Payne (x2)
SPECIAL TEAMS: Riley Thompson (x1), Sander Sahaydak (x1), Tyler Duzansky (x3), Blaise Sockach-Minick (x1)