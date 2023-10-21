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PSU Pod: Penn State Football Postgame Show -- Ohio State Buckeyes Edition

Richard Schnyderite • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

Join Dylan Callaghan-Croley and Richie Schnyderite as they recap Penn State Football's 20-12 loss against No. 3 Ohio State on Saturday afternoon.

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