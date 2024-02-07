Advertisement
News More News
premium-icon
ago football Edit

Penn State lands a commitment from 2025 Rivals250 LB Dayshaun Burnett

Adam Friedman • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsFriedman
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com

Penn State is making quick work of their linebacker slots in the 2025 recruiting class. Rivals250 linebacker DJ McClary committed in September and Rivals250 linebacker Alex Tatsch committed on Sunday. Now Rivals250 linebacker Dayshaun Burnett has added his name to Penn State's 2025 recruiting class. The Pittsburgh (Pa.) Imani Christian Academy star chose the Nittany Lions over Pittsburgh and Rutgers.

*****

CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2026 RANKINGS: Rivals100

TRANSFER PORTAL: Latest news | Transfer search | Transfer tracker/player ranking (football) | Transfer team ranking (football) | Transfer tracker/player ranking (basketball) | Transfer team ranking (basketball) | Rivals Portal Twitter

*****

IN HIS OWN WORDS

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement