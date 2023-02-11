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football
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Penn State Offer Rundown (2/11)
Dylan Callaghan-Croley
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NittanyNation
Beat Writer / Recruiting Analyst
While coaches are at home, taking a break from being on the road, the recruiting never stops. Over the course of this past week, the Penn State coaching staff has offered 13 prospects spanning the 2024 through 2027 recruiting classes.
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Below, we take a look at each prospect the Nittany Lions offered and where their recruitment stand as James Franklin and his staff get involved.
Penn State offered four-star Wisconsin running back Corey Smith this week. (Nick Lucero/Rivals.com)
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