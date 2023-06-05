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Penn State Official Visit Profiles: WR Nicholas Marsh

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

After hosting 13 prospects this past weekend for official visits, Penn State will have another busy weekend on tap. While a majority of the 2024 recruiting class will be on campus for their official visits, key uncommitted prospects such as Caleb Odom, Nigel Smith, Xavier Porter, Mylachi Williams, Jamonta Waller, Jameer Grimsley, and Vaboue Toure will all be on campus as well.

However, arguably the biggest official visitors this upcoming weekend and one of the biggest this month overall is four-star wide receiver and top-50 recruit nationally, WR Nicholas Marsh.


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