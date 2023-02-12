News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2023-02-12 07:00:00 -0600') }} football Edit

Penn State's 2024 offensive line class shaping up to be a strong one

Dylan Callaghan-Croley • NittanyNation
Beat Writer / Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

After putting together a top notch offensive line class in the 2023 recruiting cycle, Penn State and offensive line coach Phil Trautwein appear to be well on their way to putting together another strong group in the 2024 recruiting cycle.

Let's take a look at who could be part of the Nittany Lions 2024 recruiting class on the offensive line below.

Not a Subscriber? Join us With Our FREE 30-Day Premium Trial

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}