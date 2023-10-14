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PHOTO ALBUM: Penn State's 63-0 victory over UMass on Saturday

Heather Weikel
HappyValleyInsider.com

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