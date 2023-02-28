News More News
{{ timeAgo('2023-02-28 15:39:03 -0600') }} football Edit

PSU 365: Instant Reaction to four-star LB Kari Jackson's commitment

The Penn State 365 Podcast
PennState.Rivals.com

Nittany Nation publisher Richard Schnyderite is joined by Rivals Midwest Regional Recruiting Analyst Clint Cosgrove to break down Penn State Football's newest commitment in four-star linebacker Kari Jackson out of Michigan.

Not a Subscriber? Join us With Our FREE 30-Day Premium Trial

Don't have Spotify? Don't worry you can also check us out on Apple Podcasts, Google Podcasts or listen/watch our video call on YouTube below.

-- APPLE PODCASTS

-- YOUTUBE CHANNEL

-- SPOTIFY PODCASTS

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}