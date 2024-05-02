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PSU POD: Penn State Football sees four players enter Transfer Portal

Richie O'Leary • Happy Valley Insider
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@RivalsRichie

Richie and Dylan offer their reactions to Penn State Football losing four scholarship players and one walk-on to the Transfer Portal (0:20).

The guys then go one by one breaking down the loss of RB London Montgomery (1:00), WR Malik McClain (5:21), OL Golden Israel Achumba (7:19) and DB King Mack (10:02).

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