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PSU POD: Penn State Football sees four players enter Transfer Portal
Richie O'Leary
•
Happy Valley Insider
Publisher
Richie and Dylan offer their reactions to Penn State Football losing four scholarship players and one walk-on to the Transfer Portal (0:20).
The guys then go one by one breaking down the loss of RB London Montgomery (1:00), WR Malik McClain (5:21), OL Golden Israel Achumba (7:19) and DB King Mack (10:02).
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