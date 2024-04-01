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Rivals250 DL Trent Wilson breaks down his top four contenders
Adam Friedman
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Rivals.com
National Recruiting Analyst
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com
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