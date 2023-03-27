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Taking a look at the analytics behind the Penn State running back room

Bryan Moss-Namowicz • NittanyNation
Staff Writer
@RivalsBmoss

Penn State's spring camp is underway and NittanyNation will take an analytical look at the running back position. We'll focus on the top two backs in Nicholas Singleton and Kaytron Allen.

NICHOLAS SINGLETON

Singleton was the Nittany Lions leading rusher with 1,061 yards and 12 touchdowns.

Per SportSource his Efficiency % is 48.7%.

Here's his strength profile.

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