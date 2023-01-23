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Virginia RB Peyton Lewis calls Penn State offer a "game changer"

Dylan Callaghan-Croley • NittanyNation
Beat Writer / Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

Among Penn State's newest offers on Saturday during their second junior day of the year was Salem (VA) running back Peyton Lewis.

The 6-foot-1, 190-pound prospect entered the day with seven offers including Boston College, Virginia, Virginia Tech, and West Virginia. The Nittany Lions, however, are now by far the biggest offer in his recruitment.

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