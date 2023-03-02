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Who will be Penn State Football's next commitment in 2024 class?

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

With Penn State Football recently landing a verbal commit from linebacker Kari Jackson out of Michigan, the Nittany Lions are now up to three commitments in the WeAre24 class.

With that being said, we here at Nittany Nation have decided to take a quick look at who could potentially be that fourth recruit to join the 2024 recruiting class.

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