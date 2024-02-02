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2023 Penn State Player Review & Grades: WR Harrison Wallace III

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

Earlier this week, we graded Penn State wide receiver KeAndre Lambert-Smith's 2023 season and today, we turn our attention to Harrison "Trey" Wallace III and what he was able to do this past fall when healthy.

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STATS

Wallace played in seven games for Penn State in 2023, recording 19 receptions for 228 yards and one touchdown. He missed six games this past season due to injury. For his career, Wallace has 38 receptions for 501 yards and two touchdowns in 23 games played.

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