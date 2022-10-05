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{{ timeAgo('2022-10-05 11:00:00 -0500') }} football Edit

2024 DB Cam Richardson updates recruitment, talks Penn State

EJ Daniels • NittanyNation
Recruiting Analyst

Nittany Nation caught up with class of 2024 defensive back target Cam Richardson out of St. Peter's Prep high school in Jersey City, New Jersey.

The state's No. 12 ranked prospect offered an update on his overall recruitment and his interest plus communication with the Penn State staff.

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