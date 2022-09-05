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2024 DT Deyvid Palepale discusses Penn State offer

Dylan Callaghan-Croley • NittanyNation
Beat Writer / Recruiting Analyst
@DylanCC_FB

On Sunday, the Penn State coaching staff sent out a trio of offers to 2024 defensive linemen, among those offers is Hempfield (PA) defensive lineman Deyvid Palepale. It's the 6-foot-3, 288-pound lineman's third scholarship offer joining the likes of Louisville and Temple.


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