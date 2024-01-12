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2024 Penn State Football Special Teams Coordinator Hot Board

Richard Schnyderite • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

With the news that Penn State Football assistant coach Stacy Collins is headed back to Boise State to be the new Special Teams Coordinator and Assistant Head Coach of the Broncos, there are a lot of questions as to who James Franklin will hire to replace him.

Today on Happy Valley Insider, we take a look at a list of potential names who could fill the void now that Collins is headed elsewhere.

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