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2024 Recruit Dayton Aupiu talks new Penn State Football offer

EJ Daniels • NittanyNation
Recruiting Analyst

Penn State Football continues to target long, versatile defensive back prospects in future classes as they extended a new offer to 2024 California athlete Dayton Aupiu recently.

The 6-foot-2, 160-pound athlete prospect spoke with us here at Nittany Nation following him receiving his offer.

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