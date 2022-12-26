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{{ timeAgo('2022-12-26 09:29:58 -0600') }} football Edit

2025 Bergen Catholic ATH Naiim Parrish talks new Penn State offer

EJ Daniels • NittanyNation
Recruiting Analyst

2025 cornerback recruit Naiim Parrish who plays for Bergen Catholic High School in Oradell, NJ received an offer from Penn State recently.

He was informed of his offer by defensive analyst Gabe Infante. Parrish explained that his “ball skills and instincts” was what the rest of the coaching staff liked about his skillset and ultimately led to him receiving an offer.

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