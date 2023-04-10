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2025 Rivals100 DE Trent Wilson discusses recent visit to Penn State

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

One of the top targets on campus this past Friday for Penn State was 2025 defensive end and Rivals100 prospect, Trent Wilson.

The Baltimore (MD) native and St. Frances Academy standout is one of the Nittany Lions' top overall prospects in the 2025 recruiting cycle and has been a priority since being offered by the program last summer.

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