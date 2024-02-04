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2026 DE Isaiah Harris calls Penn State visit a "great experience"

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

On Saturday, 2026 Michigan defensive end Isaiah Harris made his second trip to Penn State, also visiting the Nittany Lions in November for their Big Ten matchup against Michigan.

Unlike his first trip, Harris received an offer from the Nittany Lions following his latest visit and Happy Valley Insider caught up with the Saline (MI) standout to discuss his latest trip and offer.

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