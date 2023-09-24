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2026 OL Tyler Merrill feels like a priority following White Out visit

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

Among Penn State's visitors on Saturday night for their annual White Out matchup was 2026 offensive lineman Tyler Merrill. The Cumberland Valley offensive lineman has emerged as one of the top overall prospects in the 2026 recruiting cycle in the country, a top 100 prospect here on Rivals, as well as one of Penn State's top priorities.

On Sunday, Happy Valley Insider caught up with Merrill to discuss his visit to Happy Valley, his second one this month.

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