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2026 Texas WR Jaylen Pile has a "great visit" to Penn State for White Out

2026 WR Jaylen Pile with Penn State letterman Anthony "Spice" Adams.
2026 WR Jaylen Pile with Penn State letterman Anthony "Spice" Adams.
Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

On Saturday, Dallas (TX) wide receiver Jaylen Pile traveled to Happy Valley to watch the Penn State Nittany Lions take on the Iowa Hawkeyes in a Big Ten matchup.

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