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A look at Penn State scholarship quarterbacks during the Rivals era

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Nittany Nation takes a look at how recently signed quarterback Jaxon Smolik stacks up with other scholarship quarterbacks the Nittany Lions have signed during the Rivals.com era (ranking started in 2002).



Penn State Scholarship Quarterbacks During the Rivals.com Era
PLAYER CLASS RR STARS

Anthony Morelli

2004

6.1

Christian Hackenberg

2013

6.1

Sean Clifford

2017

5.9

Robert Bolden

2010

5.9

Pat Devlin

2006

5.9

Paul Jones

2010

5.9

Kevin Newsome

2009

5.9

Drew Allar

2022

5.9

Michael O'Connor

2014

5.8

Ta'Quan Roberson

2019

5.8

Jake Zembiec

2016

5.8

Tommy Stevens

2015

5.7

Micah Bowens

2020

5.7

Christian Veilleux

2021

5.7

Michael Johnson Jr.

2019

5.7

Beau Pribula

2022

5.7

Jaxon Smolik

2023

5.7

Brett Brackett

2006

5.6

Will Levis

2018

5.6

Daryll Clark

2004

5.5

Steven Bench

2012

5.5

Adam DiMichele

2004

5.4

Paul Cianciolo

2004

5.4

Kevin Suhey

2004

5.4

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