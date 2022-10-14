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{{ timeAgo('2022-10-14 07:00:00 -0500') }} football Edit

Behind Enemy Lines: Q&A with Michigan beat writer Brandon Justice

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Here on Nittany Nation we try to provide you guys with the best information possible about Penn State Football and today we spoke with Brandon Justice of Maize&BlueReview.com or better known as the Michigan-Rivals site.

He offered us the latest on the Tigers program ahead of this Saturday afternoon's matchup between Michigan and Penn State.

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