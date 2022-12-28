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Ben Copeland signs an AHL contract with Cleveland Monsters mid-season
Kathryn Brody
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NittanyNation
Staff Writer
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Penn States fifth-year forward Ben Copeland has inked an AHL contract with the Cleveland Monsters, the Columbus Blue Jackets AHL affiliate.
The Edina, Minnesota, native appeared in 135 games in five seasons split between Colorado College and Penn State.
Copeland recorded 50 points (17 goals, 33 assists) in 97 career games with Colorado Collage and was second on the Tigers in assists in his junior campaign.
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The forward had a career-season in his first stint with the Nittany Lions last year. Copeland was fourth on the team with 23 points (six goals, 17 assists) and was second in assists. He set career-highs in points and helpers.
Copeland however only played five games this season and scored one goal, which came against the St. Thomas Tommies.
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