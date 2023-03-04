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Bo Nickal wins UFC debut with first round submission
Bo Nickal's UFC debut could not have gone much better for the first three-time NCAA champion.
The legendary Penn State wrestler on Saturday began his UFC debut and picked up the fourth straight win to start his MMA career by making Jamie Pickett submit in a middleweight bout for UFC 285 in Las Vegas.
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The win for Nickal will only continue to build hype around the 27-year old who was a heavy favorite entering his fight Saturday evening. Following his fight, the Colorado native wasn't shy about what his expectations were going forward.
Nickal is expecting to compete for the Welterweight title sooner than later and is planning on being the best pound-for-pounder fighter in the world.
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