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{{ timeAgo('2023-04-12 09:01:00 -0500') }} football Edit

Breaking down the film of top in-state prospect Quinton Martin

EJ Daniels • Happy Valley Insider
Recruiting Analyst

Penn State Football got a huge addition recently as the number one player on their board in four-star Quinton Martin made the move to verbally commit to the program.

Martin is the most dynamic player in the state of Pennsylvania and is set to bring his talents to State College.

Now what does he bring to the team? Let's break down his film and talk about where he will fit in OC Mike Yurcich's schemes.

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